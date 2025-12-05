Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У шести областях України через наслідки російських атак по енергосистемі застосовано аварійні відключення світла, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що аварійні знеструмлення застосовані у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково у Кіровоградській областях.

У компанії нагадали, що під час аварійних відключень оприлюднені раніше графіки знеструмлень не діють.

"Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - наголосили у компанії.

У повідомленні також зазначається, що в ніч на 5 грудня Росія вчергове атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", - додали в "Укренерго".

Диспетчери енергосистеми також нагадали, що внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України до кінця поточної доби почергово відключають світло. Обсяг відключень становить від 0,5 до 3 черг споживачів. Для бізнесу та промисловості застосовуються графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

Відключення світла в Україні - останні новини

Росія зі зниженням температури повітря активізувала удари по енергосистемі України. З початку жовтня ворог здійснив сім масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Зокрема, в ніч проти 25 листопада Росія вчергове масовано атакувала на енергетичні об'єкти України. Основні зусилля ворог спрямував на Київ.

В Міненерго додали, що, окрім Києва, російські дрони та ракети летіли на енергетичні об’єкти ще у п'яти областях.

Не минуло і кількох днів як РФ знову вгатила дронами та ракетами по енергоінфраструктурі. У ніч з 28 на 29 листопада ворожі дрони та ракети полетіли на енергооб’єкти в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, залишивши сотні тисяч споживачів без світла.

