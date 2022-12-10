Українська торговельна галузь з початку повномасштабної війни відновила свою роботу на 90,7%.

За 9 місяців війни майже до довоєнного рівня відновилася робота переважної кількості торговельних об’єктів рітейлу.

Як свідчать результати щомісячного опитування Асоціації рітейлерів України, які передано УНІАН, зараз працює 14 тис. 892 торговельні точки. Це 90,7% від довоєнного періоду, коли загальна кількість торговельних об’єктів рітейлу становила 16 тис. 415.

Відповідно, наразі закритих об’єктів – 9,3%. Це на 3% менше, ніж три місяці тому, але порівняно із березнем, коли не працювала майже третина торгових точок (29%), динаміка відновлення склала 20,1%.

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"Позитивний тренд на відновлення почався вже з квітня і продовжується дотепер, хоча зараз цей процес відбувається значно повільніше. За 9 місяців війни майже до довоєнного рівня відновилася робота аптечного рітейлу (наразі працює 99% торговельних точок), продуктового рітейлу (працюють 92,9% об’єктів торгівлі) та мереж АЗК (працює 92,9% торговельних точок опитуваних компаній)", - йдеться в повідомленні Асоціації рітейлерів.

Разом з тим на кінець листопада найменш відновленими сферами є торгівля ювелірними виробами (працює 69% торговельних точок від довоєнного рівня), торгівля побутовою технікою та електронікою (83% діючих торговельних точок) та будівельними матеріалами (відкрито 83% магазинів).

Економіка України під час війни

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році. За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%. У другому кварталі 2022 року падіння ВВП – на 37,2%

28 жовтня 2022 року НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

Різним сферам економіки завдано мільярдних збитків. Зокрема, внаслідок ракетних ударів Росії в Україні було "значно пошкоджено" близько 50% енергетичної інфраструктури. Ще частина - "повністю зруйнована".

Збитки та недоотримані доходи креативних індустрій через повномасштабну війну становлять понад 15 млрд доларів. В тому числі, пошкоджено або зруйновано понад 1,1 тис.об'єктів культурної сфери.

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