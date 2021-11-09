Регулятор встановив вимоги до розкриття даних, зокрема, на вебсайтах фінустанов.

Національний банк України зобов’язав небанківські фінансові установи розкривати більше інформації клієнтам, розширивши та конкретизувавши обсяг інформації, що підлягає розкриттю учасниками ринку, а також удосконаливши порядок її розкриття.

Про це йдеться на сайті регулятора.

"Національний банк установив вимоги до розкриття даних на вебсайтах фінустанов та в місцях надання послуг клієнтам. Відповідні вимоги поширюватимуться на учасників ринку небанківських фінансових послуг протягом усього строку перебування в Державному реєстрі фінансових установ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що у відкритому доступі буде інформація щодо відокремлених підрозділів та переліку осіб, які надають посередницькі послуги.

"Обов'язковою для розкриття лишатиметься бухгалтерська інформація – оприлюднюватиметься річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудитором, разом із його звітом", – зазначається в повідомленні.

Читайте такожВ НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнесНагадаємо, за даними дослідження в рамках проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" щодо споживчого кредитування в Україні, позичальники продовжують стикатися з високими відсотковими ставками та низьким рівнем дотримання законодавства у сфері споживчого кредитування банками та фінкомпаніями.

Так, результати останньої хвилі дослідження банків методом "таємного покупця" засвідчили, що середня реальна річна процентна ставка (РРПС) банківського кредиту на особисті цілі становить 121% річних.

Аналогічне дослідження фінансових компаній, які пропонують мікрокредити, показало, що середня РРПС становить астрономічні 28 000% річних. Як банки, так і фінансові компанії не дотримуються вимог закону "Про споживче кредитування" стосовно умов договорів, розкриття інформації та реклами. Крім цього, багато кредитних договорів містять незаконні умови.

7 жовтня 2021 року Нацбанк затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.

За даними платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, заборгованість українців перед мікрокредитними організаціями у 2020 році становила 14,8 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький