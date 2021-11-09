Національний банк України зобов’язав небанківські фінансові установи розкривати більше інформації клієнтам, розширивши та конкретизувавши обсяг інформації, що підлягає розкриттю учасниками ринку, а також удосконаливши порядок її розкриття.
Про це йдеться на сайті регулятора.
"Національний банк установив вимоги до розкриття даних на вебсайтах фінустанов та в місцях надання послуг клієнтам. Відповідні вимоги поширюватимуться на учасників ринку небанківських фінансових послуг протягом усього строку перебування в Державному реєстрі фінансових установ", – йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що у відкритому доступі буде інформація щодо відокремлених підрозділів та переліку осіб, які надають посередницькі послуги.
"Обов'язковою для розкриття лишатиметься бухгалтерська інформація – оприлюднюватиметься річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудитором, разом із його звітом", – зазначається в повідомленні.
Читайте такожВ НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнесНагадаємо, за даними дослідження в рамках проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" щодо споживчого кредитування в Україні, позичальники продовжують стикатися з високими відсотковими ставками та низьким рівнем дотримання законодавства у сфері споживчого кредитування банками та фінкомпаніями.
Так, результати останньої хвилі дослідження банків методом "таємного покупця" засвідчили, що середня реальна річна процентна ставка (РРПС) банківського кредиту на особисті цілі становить 121% річних.
Аналогічне дослідження фінансових компаній, які пропонують мікрокредити, показало, що середня РРПС становить астрономічні 28 000% річних. Як банки, так і фінансові компанії не дотримуються вимог закону "Про споживче кредитування" стосовно умов договорів, розкриття інформації та реклами. Крім цього, багато кредитних договорів містять незаконні умови.
7 жовтня 2021 року Нацбанк затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.
За даними платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, заборгованість українців перед мікрокредитними організаціями у 2020 році становила 14,8 млрд грн.