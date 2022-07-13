На її думку, ведучи цю війну, російський диктатор Путін "жертвує своєю країною" заради того, щоб зберегти режим і залишитися при владі.

Наразі не існує ні найменшої можливості вести будь-які переговори з Росією. Німеччина не збирається закликати Україну до припинення вогню і мирних переговорів.

Таку думку висловила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю Stern.

"Про що можна домовлятися з тим, хто навіть не бажає погоджувати гуманітарні коридори з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста для евакуації мирних жителів", – обурилася міністр.

Одночасно вона відкинула заклик до негайного припинення вогню і проведення переговорів, з яким виступила у відкритому листі "Перемир'я зараз!" група німецьких інтелектуалів і знаменитостей.

"На місці українців я сприйняла б цей лист як щось наївне, що збиває з пантелику, зарозуміле", - сказала глава німецького МЗС.

Бербок додала, що не може давати поради Україні.

"Яке право має міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину її країни їй віддати, скільки мільйонів її громадян повинні підкорятися владі Росії?"- резюмувала вона.

Також глава МЗС Німеччини зазначила, що з початку війни в Україні у неї не було прямих контактів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Мені хотілося б сказати: "Ну, давай, Сергію, будемо домовлятися про мир", але сумніваюся, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російського керівництва", - зізналася Бербок. - "Яку роль відіграє сьогодні в цих питаннях російський міністр закордонних справ, невідомо".

Війна в Україні і позиція Бербок:

Нагадаємо, 10 липня 2022 року Бербок заявила, що хотіла б пообіцяти Україні певну допомогу, але не може, оскільки для цього потрібно військове втручання.

"Я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів України, за які йдуть бої. Однак ми не можемо це забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовими заходами. Хороша зовнішня політика означає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли в грудях у вас все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, — в цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - зазначила Бербок.

За її словами, саме тому вона повинна була чітко сказати, що безпольотну зону над Україною створювати не будуть.

На що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українцям не потрібно, щоб захід за них воював,- потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

На початку травня 2022 року Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

19 травня Бербок заявила про те, що розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбіднішим верствам населення.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

5 червня 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністру закордонних справ ФРН Анналену Бербок в тому, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

29 червня 2022 року Бербок заявила про те, що якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться вже завтра.

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