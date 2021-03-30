У листопаді 2018 року Міжнародний арбітраж в Парижі прийняв безпрецедентне рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного "Ощадбанку" компенсації збитків.

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", постановивши, що він не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

Читайте такожРада розблокувала велику приватизаціюЯк повідомляє "Європейська правда", таке рішення суд ухвалив 30 березня 2021 року.

Росія оскаржила рішення щодо компенсації збитків у національному суді за місцем проведення арбітражу. 30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу.

Договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін’юст Росії. За інформацією "ЄвроПравди", повідомлення Мін'юсту Росії містить дезінформацію.

Джерела ЄП та офіційні повідомлення про це рішення свідчать про неправдивість тези РФ про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях.

Що цьому передувало

У березні 2014 року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим, Україна втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

У листопаді 2018 року Міжнародний арбітраж в Парижі прийняв безпрецедентне рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного "Ощадбанку" компенсацію збитків у результаті анексії Криму.

У липні 2019-го стало відомо, що Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів на користь українського "Ощадбанку" та нараховані з березня 2014 року відсотки.

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Автор: Людмила Жерновська