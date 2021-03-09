У Мінсоцполітики вигадали, як не збільшувати дефіцит Пенсійного фонду.

В Україні може зрости середня пенсія, у перспективі вона складатиме 7 тисяч гривень, а не 3,5 тисячі, як зараз.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради у президента Володимира Зеленського, передає прес-служба глави держави.

За її словами, у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію. Зокрема, громадяни, а не держава, мають накопичувати собі на пенсію. Лазебна повідомила, що вже розроблено систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

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"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - заявила вона.

Минулого тижня в Україні відбувся масштабний перерахунок пенсій. Згідно з даними Пенсійного фонду, левова частка українців після індексації з 1 березня отримала надбавку в розмірі всього близько 100 гривень. А від 1000 гривень – загалом 261 тисячі осіб.

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Автор: Юрій Годован