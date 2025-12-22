Відповідний законопроєкт вже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.

Водії сервісів онлайн-таксі на кшталт Uklon та Uber, які системно отримують дохід від перевезень, мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб.

Про це заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю "РБК-Україна".

За її словами, оподаткування доходів із цифрових платформ передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом. Відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством фінансів і підтриманий ДПС, вже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.

Карнаух наголосила, що закон має впорядкувати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які регулярно отримують дохід, але не сплачують податки. Зокрема, це стосується водіїв сервісів таксі.

"Ми вважаємо, що оподаткуванню підлягає будь-який дохід, який отримується. Це суть. Є дохід – він повинен бути оподаткований. Далі ведеться дискусія про найбільш зручний спосіб оподаткування в залежності від механізмів отримання цього доходу. А також про справедливу ставку в залежності від економічної справедливості", - сказала очільниця ДПС.

Ключовим критерієм для оподаткування, за її словами, є системність отримання доходу.

"Якщо людина не реєструється суб'єктом господарювання, але систематично отримує дохід. Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?" – зауважила Карнаух.

Очільниця ДПС підкреслила, що навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але отримує дохід від такої діяльності і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити 18% податку з суми перевищення.

У серпні уряд схвалив новий законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Даний документ передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти щодо впровадження обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Передбачається, що податком обкладатимуться операції вартістю понад 2000 євро на рік.

