Занижений картковий курс тисне на золотовалютні резерви.

ПриватБанк різко підвищив картковий курс до ринкового, слідом за найбільшим банком свої курси підвищили monobank та інші великі фінустанови. Все через махінації з валютою.

Про це пише Forbes.

"Таке рішення має кілька наслідків. По-перше, це впливає на українців, які живуть за кордоном і користуються там гривневими картками. Більш високий курс для них невигідний. Для підприємців (у тому числі ФОП) ситуація не змінилася: вони, як і раніше, повинні купувати та продавати валюту з привʼязкою до зафіксованого офіційного курсу за формулою "29,25 грн/$+1%". Другий наслідок – тепер "картковий туризм", який з часом набув віртуальної форми завдяки схемам через Revolut та Wise, став збитковим. Це важливо і для НБУ: у тому числі такі операції змусили регулятора продати на валютному ринку в червні $4 млрд", - йдеться у статті.

Відмовитися від тактики неринково низького карткового курсу "Приват" спонукав НБУ. Регулятор розраховує, що підвищення курсів лідером ринку стимулює зробити те саме й інші фінустанови, розповів співробітник департаменту відкритих ринків НБУ.

Занижений картковий курс тисне на золотовалютні резерви. У червні регулятор витратив на валютному ринку майже $4 млрд з резервів. У травні аналогічний показник становив $3,4 млрд, у квітні – $2,2 млрд.

"Резерви у тому числі витрачались на схеми покупки через конвертацію гривні за більш вигідним курсом. За словами співрозмовника з НБУ, останні новації у цій сфері дозволяли "туристам" купувати валюту навіть не виходячи з дому. Для цього було достатньо відкрити віртуальну картку через сервіси Revolut та Wise. Низький курс ПриватБанку дозволяв через них конвертувати гривню у долар значно дешевше, ніж можна купити у касах банків і на чорному ринку", - йдеться у статті.

Задум НБУ майже наразі спрацював: відсьогодні схема Revolut/Wise буде збитковою. Ефект рішення "Привату" стимулював не лише mono, а й ініші найбільші "карткові" банки переглянути курси. Ощадбанк підвищив курс конвертації з 33,09 до 34,91 грн/$.

Райффайзен Банк поки зберіг курс на рівні 32,77 грн/$. Але там не виключають помірного підвищення, щоб уникнути міграції "схемників" з інших банків.

Раніше Monobank та ПриватБанк підняли картковий курс валют до ринкового рівня.

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