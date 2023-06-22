Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 22 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок - до 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 39,85 грн/євро.

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Курс валют в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями готівковий курс гривні дивує зміцненням по відношенню до долара США та практично наближається до офіційного курсу Національного банку у 36,6 грн/дол.

Попри повномасштабну війну в Україні та завдяки підтримці з боку західних партнерів, стан валютного ринку стабільний і немає серйозних курсових коливань, які б змушували людей поспішати у обмінники.

Очільник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня готівковий валютний ринок перебуватиме у стані "відносного спокою".

А аналітик "Райффайзен Банку" Олександр Печеріцин прогнозує, що курс долара в другій половині цього року може залишитися на позначці 36,56 грн/дол.

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