Це не кінець: глава МЗС Литви спрогнозував долю заморожених активів Росії

Угода ЄС про кредит лише відклала суперечку про те, чи використовувати заморожені російські активи для фінансування України.

Європа повинна знову порушити питання про заморожені російські активи, оскільки їй потрібно знайти способи фінансово підтримати Україну та посилити тиск на Москву з метою укладення мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс, повідомляє POLITICO. Він висловив думку, що угода про кредит Україні на суму 90 млрд євро була корисним кроком, але не остаточним рішенням для задоволення довгострокових потреб Києва.

"Це не кінець", - сказав Будріс про суперечки навколо долі заморожених у Європі російських активів.

Відео дня

Міністр вважає, що російські активи залишаються "реальним ресурсом підтримки України" і "реальним важелем тиску, щоб змусити Росію вести переговори".

Будріс заявив, що це питання фактично було відкладено через кредитну угоду, але тепер має повернутися до політичного порядку денного. На запитання, чи хоче він, щоб питання про заморожені активи знову постало на порядку денному, він відповів: "Так".

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання. Воно ще не закрите", - підкреслив Будріс.

Литовський міністр вважає, що Україні знадобиться значне фінансування навіть після того, як закінчаться гроші 90-мільярдного кредиту, розрахованого на два роки.

"Хто повірить, що після цих двох років у найближчі роки не буде потреби в грошах?", - сказав він, додавши, що Київ, як і раніше, стикається з дефіцитом фінансування для потреб безпеки та оборони цього року.

Кредит для України на 90 млрд євро

23 квітня Рада Євросоюзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження кредиту для України на загальну суму 90 млрд євро.

Євросоюз пов'яже виділення частини допомоги Україні з кредиту на 90 млрд євро з введенням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд.

Вас також можуть зацікавити новини: