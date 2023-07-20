Понад половина респондентів назвали неможливість впливати на те, куди держава витрачає податки, однією з причин небажання сплачувати їх.

Більшість українців не мають бажання платити податки через низький рівень доходів, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя.

За результатами соціологічного опитування, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, 80,3% відповідей на запитання "Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?" приходилось на варіант "Через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя" (можна було обрати декілька варіантів).

"Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант "Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують", - сказано в повідомленні.

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Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки. На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей. Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей. На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Зазначається, що дослідження проводилося з 11 травня по 12 червня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Податки в Україні - останні новини

Верховна Рада 13 липня розблокувала ухвалення закону про повернення довоєнного оподаткування, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

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