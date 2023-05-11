Заяву про виплату пенсії чи грошової допомоги можна подати віддалено з використанням електронного підпису.

Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

Як повідомили у Мінреінтеграції, зокрема, особа зможе подавати заяву про виплату (зміну способу виплати) пенсії або грошової допомоги віддалено. Також передбачена можливість відновити без приїзду до України виплату пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

Так, відповідну заяву особа може подати через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису разом з віддаленим відкриттям рахунку без необхідності особистого відвідування банку.

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Зокрема, можливо без візиту до відділення банку відкрити платіжну картку через офіційний сайт чи мобільний додаток фінустанови. При цьому при відкритті рахунку ідентифікація клієнта здійснюється шляхом відеоверифікації.

Що стосується відновлення виплати пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, громадяни можуть поштою надіслати відповідну заяву, до якої додаються копії документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом чи консульської установою України або нотаріально.

Отримання пенсій за кордоном

Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами, які здійснюватиме "Укрпошта". Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію в готівковій формі. Зазначена категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом відправки заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

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