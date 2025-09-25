Ключовим в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету є припущення щодо тривалості війни.

Потреба України у міжнародному фінансуванні на найближчі чотири роки складає 65 мільярдів доларів, і найменше домовленостей наразі щодо 2027 року.

Про це написала голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, серед усіх міжнародних партнерів МВФ найбільш детально і глибоко аналізує бюджет України та його потреби, і нова програма співпраці з фондом буде розрахована на 4 роки – з 2026 по 2029.

Відео дня

"Дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки на рівні 65 млрд дол. Ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом 4 років, тому що наразі на 2027 рік ми маємо найменше домовленостей. А з 2028 року Єврокомісія планує закласти в семирічному бюджеті ЄС 100 млрд євро для України і це вже враховується як певна домовленість про фінансування", - розповіла депутатка.

Вона нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював незакриту потребу в міжнародному фінансуванні на два роки на рівні 37,4 млрд дол., але ця оцінка згодом змінилась, тому що обсяг фінансування, якого бракує в 2026 році, зріс.

Крім того, як зауважила Підласа, ключовий фактор в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету - припущення щодо тривалості війни і, відповідно, видатків на оборону.

"Прогнозувати безпекову ситуацію в 2027 році можна, але, на мою думку, це суто теоретична справа. Тому у спілкуванні з міжнародними партнерами важливо показувати середньострокову перспективу, але потрібно фокусуватись на найбільш терміновій задачі - покрити 18,1 млрд дол., яких нам бракує на 2026 рік", - наголосила вона.

Депутатка також зазначила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

"Формат підтримки України може бути різний - як продовження механізму ERA loans, так і нові механізми – "Репараційний кредит" (де російські заморожені активи фактично передаються в користування Україні) чи двостороння допомога від країн-членів", - додала Підласа.

Потреби України у фінансуванні - останні новини

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України суттєво переглянути прогнози щодо потреби у додатковому фінансуванні до кінця 2027 року на тлі затяжної війни з Росією. Спочатку Київ оцінював дефіцит іноземного фінансування на цей період у майже 38 млрд дол., але після переговорів з МВФ ця цифра зросла до близько 65 мільярдів доларів.

Раніше голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що потреби оборони України на наступний рік складають щонайменше 120 мільярдів доларів. В цьому році один день війни, за її словами, коштує українському бюджету 172 млн доларів проти 140 млн минулого.

Вас також можуть зацікавити новини: