Віталій Ломакович

Коливання гривні, як і коливання ключових світових валют, викликають в українців тривожність. Але чи варто прямо зараз бігти і витрачати всі заощадження? І, якщо не витрачати, що робити? В якій валюті краще зберігати кошти?

З точки зору платіжного балансу, зараз немає серйозних підстав для девальвації гривні. За підсумками трьох кварталів (на жаль, Нацбанк ще не опублікував інформацію за жовтень), поточний рахунок було зведено з профіцитом 4,2 млрд доларів США, що практично компенсувало відплив 4,7 млрд доларів США за фінансовим рахунком (а це і погашення євробондів, і вихід нерезидентів з ОВДП).

Навіть у випадку запровадження жорсткого локдауну, не слід очікувати повторення березневої ситуації

Девальвація гривні, яку ми спостерігаємо, починаючи з серпня, значною мірою визначалась психологічними чинниками за фактичного сприяння НБУ. Проте, навіть у випадку запровадження жорсткого локдауну, не слід очікувати повторення березневої ситуації. Оскільки на початку кризи різке знецінення гривні відбулося на тлі паніки на світових фінансових ринках, а на сьогодні ситуація там відносно стабільна. Більше того, спостерігається певний оптимізм, пов’язаний з розробкою вакцини проти коронавірусу.

Також слід зауважити, що проблеми з виконанням бюджету, як не дивно, можуть «спрацювати» на користь гривні. Тобто, наприкінці року не слід очікувати витрачання надмірних обсягів коштів з бюджетних рахунків з тієї простої причини, що їх там є не надто багато (станом на початок листопада залишок коштів на єдиному кореспондентському рахунку становив лише 15,1 млрд грн).

Якщо йдеться про невеликі обсяги заощаджень в гривні, то тут усе ще привабливими можуть бути банківські депозити

У такій ситуації залишається актуальним традиційний «портфельний» підхід до формування заощаджень: 1/3 в гривні, 1/3 в доларах і 1/3 в євро.

Якщо йдеться про невеликі обсяги заощаджень в гривні, то тут усе ще привабливими можуть бути банківські депозити, ставки за якими близькі до 9%, тоді як річний рівень інфляції у жовтні становив 2,6%, прогноз НБУ на 2021 рік – 6,5%.

Для більших обсягів коштів вигіднішим (у порівнянні з депозитом) може бути вкладення в ОВДП, дохідність яких на вторинному ринку становить 9 – 10,5%, в залежності від терміну погашення. Такі вкладення мають вищу ліквідність (облігацію можна продати у будь-який момент), а дохід від них не оподатковується (на відміну від депозитів). Проте такі вкладення передбачають більші трансакційні витрати.

На думку фахівців, Уряд і НБУ мають посприяти підвищенню привабливості вкладень в ОВДП для фізичних осіб

Наразі, на думку фахівців, Уряд і НБУ мають посприяти підвищенню привабливості вкладень в ОВДП для фізичних осіб через спрощення доступу на ринок і зниження трансакційних витрат. Від цього виграють і громадяни, які отримають доступний і надійний інструмент для інвестування коштів, і держава, яка отримає значний ресурс.

Віталій Ломакович, засновник GROWFORD Institute, економічний експерт

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