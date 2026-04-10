Криптовалюта врятувала економіку Ірану від краху: WSJ оцінив життєздатність схеми

Влада Ірану встановила плату за прохід через Ормузьку протоку в криптовалюті, що характерно для режимів, які діють поза основною фінансовою системою. Цифрова валюта допомагає уникнути додаткових санкцій і блокування фінансування.

Газета The Wall Street Journal пише, що представник Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хосейні заявив, що Тегеран стягує мито в розмірі 1 долара за барель нафти з танкерів, що проходять Ормузьку протоку, і хоче отримувати платежі в криптовалюті, щоб гарантувати, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції.

Згідно з даними Chainalysis, криптовалютна екосистема Ірану швидко зросла в останні роки на тлі санкцій, девальвації валюти та зовнішньої військової загрози, досягнувши у 2025 році приблизно 7,8 мільярда доларів.

Аналітики та дослідники стверджують, що іранський режим використовував мільярди доларів у криптовалютах для проведення торгових операцій, придбання зброї та сировини, а також накопичення коштів. Водночас цифрові валюти стали рятівним колом для пересічних іранців, які борються з високою інфляцією та обвалом іранського ріалу.

За словами професійного трейдера з біткойнів із центрального міста Ісфахан, воєнізований Корпус вартових Ісламської революції – один із найактивніших учасників іранського ринку криптовалют, який часто вичерпує й без того мізерні ресурси електроенергії країни для майнінгу біткойнів.

"У будь-якій юрисдикції, що піддається всеосяжним санкціям, криптовалюта виявляється корисною. З її допомогою дуже легко здійснювати транскордонні торговельні операції та розрахунки. Це швидко. Їх відносно легко отримати, з огляду на бурхливу криптовалютну атмосферу в Ірані", – зазначила старша аналітикиня з розвідки в компанії Chainalysis Кейтлін Мартін.

За словами криптоаналітиків, судноплавним компаніям буде нелегко придбати, а потім перевести великі обсяги токенів у стислі терміни. Купівля, зберігання та переміщення цифрових валют можуть створювати операційні перешкоди навіть в ідеальних умовах.

Варто зазначити, що цифрова інфраструктура Ірану вже потрапляла під санкції США. Так, у січні американське Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів додало до "чорного списку" дві зареєстровані у Великій Британії криптовалютні біржі – Zedcex і Zedxion – за сприяння у проведенні транзакцій на суму близько 1 млрд доларів, пов’язаних із КСІР.

2 березня Іран заявив про закриття Ормузької протоки, що фактично повністю зупинило постачання нафти, газу, важливих металів і сировини, а також добрив з Близького Сходу.

Під час переговорів між Вашингтоном і Тегераном президент США Дональд Трамп погодився призупинити атаки на два тижні, заявивши, що Штати вже досягли всіх військових цілей, які спочатку ставили, і "навіть досягли більшого".

У свою чергу Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час перемир'я. Крім того, план двотижневого припинення вогню включає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Вас також можуть зацікавити новини: