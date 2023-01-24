За словами економістів, реальні втрати економіки Німеччини внаслідок війни в Україні становлять близько 4,5% ВВП.

Війна, розв'язана Росією проти України, у 2023 році обійдеться німецькій економіці приблизно в 175 мільярдів євро.

Як заявили експерти Інституту економіки (IW), це дорівнює зниженню добробуту на 2000 євро на рік на кожного жителя Німеччини, повідомляє DW.

За словами економістів, реальні втрати економіки Німеччини внаслідок війни в Україні становлять близько 4,5% ВВП.

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Як відзначають економісти, втрати німецької економіки в 2020-2023 роках на тлі пандемії і війни в Україні можуть скласти 595 мільярдів євро.

За словами економіста IW Міхаеля Гремлінга, ситуація вкрай нестабільна. Основними проблемами залишаються невизначеність в енергетичному секторі, високі ціни не тільки на електроенергію і газ, а й на сировину і продукти, а також пов'язана з цим стриманість в інвестиціях.

Війна в Україні та позиція Німеччини:

9 червня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда розкритикував німецький бізнес за прагнення продовжувати справи з Росією незважаючи на війну в Україні.

За два тижні до нового року Німеччина виділила понад 50 млн євро на ремонт критичної інфраструктури в Україні. Як заявила міністр економічного співробітництва Свенья Шульце, німецькі компанії постачають Україну трансформаторами, а системи ППО вже стоять на захисті критичної інфраструктури.

У січні 2023 року в Німеччині анонсували рішення про постачання танків в Україну. Під час саміту "Рамштайн" довгоочікуване рішення про постачання Україні танків Leopard так і не було прийнято. Німецькі політики тут же обрушилися на Шольца з критикою за таку позицію. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що екс-міністр оборони Німеччини забороняла навіть рахувати танки Leopard.

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