Такі банки можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасове припинення діяльності своїх відділень, якщо є загроза життю і здоров'ю працівників і клієнтів банків.

Національний банк України ухвалив план дій для діяльності банків у територіальних громадах, розташованих в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.

Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті регулятора.

Документ, зокрема, передбачає, що такі банки можуть самостійно приймати рішення про тимчасове припинення діяльності своїх відділень, розташованих в населених пунктах, що знаходяться в тимчасовій окупації та у яких є загроза життю і здоров'ю працівників і клієнтів банків.

Банки можуть також приймати рішення про мінімізацію залишків готівки в касах доступними способами: видачею готівки з каси банку клієнтам або завантаженням банкоматів готівкою.

Крім цього, фінустанови за технічної можливості та відсутності загрози життю та здоров'ю працівників банків, можуть забезпечити прийом торговцями електронних платіжних засобів для здійснення безготівкових розрахунків, видачу торговцями коштів у готівковій формі клієнтам на касах при здійсненні безготівкових розрахунків, а також продовжувати дистанційне обслуговування клієнтів.

У постанові зазначено, що банки мають здійснювати безготівкові розрахунки до настання обставин, які унеможливлюють їх проведення.

Після деокупації населених пунктів або припинення бойових дій банки мають вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи відділень, забезпечення здійснення безготівкових розрахунків та поповнення банкоматів тощо.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Національний банк України з 1 березня 2022 року заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів-фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь; прийняття в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь.

5 травня 2022 року Національний банк України заборонив резидентам РФ брати участь в управлінні небанківськими установами.

Вас також можуть зацікавити новини:

У НБУ розповіли про ситуацію в банківській системі України

Інфляція під час війни: у Нацбанку розповіли, що в Україні буде з цінами до кінця року

У Нацбанку розповіли, як війна вдарила по міжнародних резервах України