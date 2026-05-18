Оптимістичний сценарій не справдився: уряд погіршить прогноз для економіки України

З березня економіка відновлюється трохи швидше, ніж очікували в уряді.

Уряд готує традиційний перегляд макроекономічного прогнозу в середині року, і показник зростання економіки на 2026 рік в ньому буде зменшений. Причиною погіршення прогнозу стали російські обстріли на початку року, повідомив міністр економіки Олексій Соболев в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Зараз ми готуємо перегляд макропрогнозу. Він готувався для бюджету до зими, тому, звісно, він буде переглядатися. Ми переглядаємо прогноз всередині року завжди. Зараз у нас бюджет сплановано зі зростанням ВВП 2,4%, прогноз буде зменшений, тому що у нас був від’ємний ВВП в січні і лютому", - сказав міністр.

Соболев пояснив, що у січні-лютому було зафіксовано скорочення ВВП на 1% через удари росіян по енергетиці та блекаути. Він зазначив, що, за даними Держстату, промисловість в березні показала зростання на 4,5%, переробна промисловість – на 6,2%, тобто падіння в перші два місяці року спричинене саме нестачею електроенергії і ударами росіян по енергетиці. При цьому навесні, за словами міністра, фіксується пожвавлення економічного зростання.

"Зараз ми бачимо інтенсивне відновлення у березні та квітні. Вже з березня йде сильний відскок, і економіка відновлюється трохи швидше, ніж ми очікували", - зауважив Соболев.

ВВП України - останні прогнози

Національний банк у квітні погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%. Регулятор зазначив, що у 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки.

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%. Основні причини спаду - пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

