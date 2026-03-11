Зарплати в Україні подвоїлись за чотири роки: скільки платять і кого шукають роботодавці

До переліку найзатребуваніших фахівців увійшли працівники робітничих спеціальностей, продавці, водії та вантажники.

Медіанна заробітна плата в Україні у січні 2026 року зросла майже на 94%, порівняно з довоєнним січнем 2022 року. Водночас кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

У дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, зазначається, що до п’ятірки найбільш оплачуваних вакансій та категорій у 2026 році увійшли:

брокер (сфера нерухомості) – медіанна зарплата 112,5 тис. грн, збільшення на 72% з січня 2022 року;

вакансії у категорії "Служба в Силах оборони" – 70,6 тис. грн;

фасадник – 65 тис. грн, +86%;

штукатур – 62,8 тис. грн, +128%,

муляр – 55 тис. грн, +57%.

Водночас у січні 2022 року перелік найбільш оплачуваних професій дещо відрізнявся. Найвищу медіанну зарплату, як і у січні 2026, отримували брокери з нерухомості – 65,5 тис. грн. До ТОПу також входили мулярі та фасадники (35 тис. грн), робота за кордоном, зокрема пакувальники (35 тис. грн), а також далекобійники (31,5 тис. грн).

Відео дня

Що стосується найпопулярніших вакансій, то в січні 2026 року найбільше відгуків на пропозиції роботи серед пошукачів було на вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.

А в січні 2022 року перелік вакансій, які збирали найбільше відгуків від пошукачів, суттєво відрізнявся.

"Тоді до ТОПу входили вакансії оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника. Так, у 2026 році інтерес шукачів роботи помітно зміщується у бік вакансій у сфері комунікацій та онлайн-торгівлі, які часто передбачають дистанційний формат роботи або більш гнучкий графік", - ідеться у дослідженні.

До переліку найзатребуваніших фахівців увійшли працівники робітничих спеціальностей, продавці, водії та вантажники. Для порівняння, у січні 2022 року найбільше пропозицій від роботодавців також було на вакансії продавців та водіїв.

За даними "OLX Робота", за чотири роки структура ринку праці частково змінилася. Серед найбільш оплачуваних вакансій, як і у довоєнному січні 2022 року, залишились професії зі сфери будівництва – зокрема фасадники та мулярі. У січні 2026 року до переліку додалася нова категорія – служба в Силах оборони, яка тепер входить до числа високооплачуваних.

Також змінились і вподобання шукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших були переважно робітничі спеціальності, то зараз інтерес частіше зміщується до вакансій, що передбачають більш гнучкий графік або можливість дистанційної роботи – зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.

Ринок праці в Україні - головні новини

Український бізнес переживає гострий дефіцит кадрів на ринку праці, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати. У 2025 році компанії зробили ставку на утримання команд: для 65% роботодавців збереження персоналу в повному складі стало пріоритетним, а понад 60% компаній намагалися утримати конкурентний рівень оплати праці.

Середня зарплата штатних працівників по регіонах в Україні в січні 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні минулого року. Як повідомила Державна служба статистики України, найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві. Так, мешканці столиці у січні у середньому отримували 43 865 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: