В Україні зросла середня зарплата: в яких регіонах платять найбільше

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці є столиця, а також Луганська та Київська області.

У грудні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 30 926 грн ("на руки" після сплати податків це близько 23 813 грн). Це на 13,8% більше, ніж у листопаді минулого року, повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали Київ - 48 449 грн (близько 37 300 грн після сплати податків), Луганська обл. - 45 160 грн (34 774 грн) та Київська обл. - 31 200 грн (24 024 грн).

Водночас регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

Кіровоградська обл. - 22 110 грн (17 025 грн "чистими");

Чернівецька обл. - 22 450 грн (17 287 грн);

Чернігівська обл. - 22 752 грн (17 520 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2026 року становить 3,6 млрд грн.

Оплата праці за видами економічної діяльності:

найвища - інформація та телекомунікації: 74 981 грн (57 736 грн "на руки");

найнижча - діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг: 17 766 грн (13 680 грн).

У вересні 2025 року середня зарплата в Польщі становила 8 750 злотих до вирахування податків (понад 100 000 грн). Водночас середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2025 року, за даними Держстату, становила становила 26,6 тис. гривні (а за вирахуванням податків, чистими на руки - лише 20500 грн).

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2025 рік середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, становив біля 20 653 грн., що на понад 3,1 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Середня зарплата для обчислення пенсій демонструвала переважно стабільне зростання протягом року.

