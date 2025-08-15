Міністерство охорони здоровʼя спостерігає проблеми наявності кадрового потенціалу.

В Україні з наступного року планують провести перерахунок базових заробітних плат для лікарів. Сімейні лікарі зможуть сподіватися на підвищення зарплати до мінімальної базової ставки у 35 тисяч гривень за наявності 1 800 декларацій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при наборі 1 800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. Далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки запустили це все, умовно серпень місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма користується популярністю", - повідомив міністр.

За його словами, Україна має проблеми із наявністю кадрового потенціалу. Міністр також відмітив, що наразі медики отримують так звані "підйомні", щоб облаштувати побут, якщо вони переїжджають працювати у сільську місцевість та на прифронтові території.

"Ми виходимо з такими питаннями, що даємо можливість і на сільську місцевість, і на прифронтову територію отримати "підйомні", які дозволять хоча б якось облаштувати побут. За цими підйомними коштами далі йде можливість отримати службове житло. Держава вперше цього року забюджетувала 100 млн гривень для того, щоб коли людина приїжджає до закладу і при цьому відповідає всім критеріям, які визначені постановою Кабінету Міністрів, медичний працівник може звернутись до керівника закладу, інформацію передають через обласну адміністрацію до МОЗ. Ми передаємо кошти на купівлю житла, відповідно до тієї вартості житла, яка розрахована в методиці", - додав міністр.

Виплати лікарям - останні новини

11 серпня стало відомо, що українські лікарі, які починаючи з 2025 року закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих МОЗ або Міносвіти, можуть отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги.

Одноразова допомога надаватиметься у період дії воєнного стану із можливістю продовження лікарям, які після завершення інтернатури уклали договір на роботу лікарем щонайменше на три роки у медзакладі державної або комунальної форми власності: у сільській місцевості або на прифронтових територіях.

