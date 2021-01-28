JP Morgan зберігає нейтралітет щодо українських активів через невизначеність питання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Читайте такожГлава НБУ назвав "ключову умову" для виходу економіки України з коронакризиПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на звіт інвестбанку.
"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - зазначено у документі JP Morgan.
Зазначається, що водночас його аналітики очікують, що staff-level agreement може бути укладений за підсумками місії МВФ у січні, однак виплата коштів у січні-березні цього року, про що говорили деякі офіційні особи України, малоймовірна. Однак, у разі зняття обмежень цін на природний газ у квітні Фонд може перерахувати кошти у другому кварталі цього року.
Очікується або надходження 1,4 мільярда доларів у другому кварталі 2021 року, або два транші по 0,7 мільярда доларів - у другому й третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму.
Водночас аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи у порівнянні з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ.
Що цьому передувало
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає транш МВФ у лютому-березні 2021 року.
- Перший транш за програмою stand by в розмірі 2,1 мільярда доларів Україн отримала в червні 2020 року.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми. Однак через порушення графіку програма співпраці фактично перебуває "на паузі".
- Міністр фінансів Сергій Марченко хоче, щоб Фонд виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.
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