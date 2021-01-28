Аналітики JP Morgan зазначають, що Україна найбільше постраждала від коронакризи в порівнянні з іншими країнами через затримку реформ та відсутність співпраці з МВФ.

JP Morgan зберігає нейтралітет щодо українських активів через невизначеність питання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Читайте такожГлава НБУ назвав "ключову умову" для виходу економіки України з коронакризиПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на звіт інвестбанку.

"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - зазначено у документі JP Morgan.

Зазначається, що водночас його аналітики очікують, що staff-level agreement може бути укладений за підсумками місії МВФ у січні, однак виплата коштів у січні-березні цього року, про що говорили деякі офіційні особи України, малоймовірна. Однак, у разі зняття обмежень цін на природний газ у квітні Фонд може перерахувати кошти у другому кварталі цього року.

Очікується або надходження 1,4 мільярда доларів у другому кварталі 2021 року, або два транші по 0,7 мільярда доларів - у другому й третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму.

Водночас аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи у порівнянні з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає транш МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший транш за програмою stand by в розмірі 2,1 мільярда доларів Україн отримала в червні 2020 року.

Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми. Однак через порушення графіку програма співпраці фактично перебуває "на паузі".

Міністр фінансів Сергій Марченко хоче, щоб Фонд виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

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Автор: УНІАН