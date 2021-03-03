За словами гендиректора, для досягнення нульового рівня з викидів до 2050 року українським промисловим компаніям буде потрібна істотна допомога.

Впровадження Україною Європейської зеленої угоди, яка спрямована на те, щоб до 2050 року скоротити в Європі викиди вуглекислого газу практично до нуля, відкриє для українських промислових компаній доступ до міжнародних фінансових ресурсів для прискорення екологічної модернізації та переходу на "зелені" технології. Читайте також"Метінвест" у 2020 році почав випуск високоміцної сталі за передовими технологіями

Про це в інтерв'ю The Brussels Times заявив генеральний директор міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест» Юрій Риженков.

"Наскільки мені відомо, вже йде процес гармонізації законодавства України з регламентами ЄС з екології та клімату. Україна вже продемонструвала рекордне зниження викидів CO2 в Європі, і ми плануємо й надалі рухатися в цьому ж напрямку. До того, я вірю, що подальші дії щодо впровадження Україною Європейської зеленої угоди відкриють українським компаніям доступ до фінансових ресурсів для прискорення модернізації та декарбонізації національних галузей», - сказав Риженков.

Він зазначив, що для досягнення нульового рівня з викидів до 2050 року українським промисловим компаніям буде потрібна суттєва допомога.

"Щоб досягти нульового показника до 2050 року, Україні та її компаніям знадобиться величезна фінансова допомога. На відміну від багатьох компаній в ЄС, які отримують підтримку від Європейської комісії для модернізації та переходу на "зелені" технології, українським компаніям доводиться самостійно фінансувати свої проекти з модернізації", - сказав Риженков.

За його словами, для декарбонізації всієї Європи будуть потрібні зусилля кожної конкретної країни, в тому числі й України.

"При цьому важливо зробити так, щоб декарбонізація не привела до деіндустріалізації ЄС і України зокрема", - наголосив генеральний директор «Метінвесту».

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні та одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини й сталі.

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Автор: УНІАН