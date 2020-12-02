Експерти прогнозують, що дуже скоро світ зануриться в тривалий період стагнації й інфляції, який буде супроводжуватися суттєвим погіршенням якості життя.

Економіки на диво мало приділяють увагу демографії. І це в той час коли старіння й скорочення населення у багатьох частинах світу стало шокуючим і новим феноменом в історії людства.

Для прикладу можна взяти Італію. Минулого року країна зафіксувала найменшу кількість новонароджених з часів Рісорджименто (період боротьби за політичне об'єднання Італії - ред.) в середині 19-го століття. А майже третині італійців більше 60 років. З 2015 року в Італії спостерігається абсолютне зменшення кількості людей, навіть з урахуванням чистої внутрішньої міграції, - пише Financial Times. Це екстремальний приклад. Але такі ж процеси чекають і решту Заходу, більшу частину Східної Європи, а також Китай.

Читайте такожНаселення України до 2100 року може скоротитися більш ніж удвічі - дослідженняДля економіки люди - це абстрактна "робоча сила", яку заміняють машини. Але демографічні тенденції відбуваються за межами горизонту подій макроекономічних моделей. Суть сучасних моделей економічного зростання говорить, що реальний темп зростання чітко залежить від кількості робітників, їхніх навичок або ідей. І це не піддають сумніву. Але вчений Чарльз Гудхарт і колишній директор Morgan Stanley Манодж Прадхан стали виключенням, опублікувавши свою книгу "Великий демографічний розворот" (The Great Demographic Reversal).

Якими будуть наслідки безпрецедентного природного експерименту, в ході якого, за визначенням колишнього президента Bundesbank Акселя Вебера, наступні покоління вирішили не народжуватися? Гудхарт і Прадхан протиставляють пришвидшення старіння й скорочення глобальної робочої сили умовам, які виникли в результаті великого збільшення глобального забезпечення трудовими ресурсами з Китаю. І ці ресурси влилися в світову економіку якраз в період, коли бебі-бумери були на піку своєї сили на межі століть.

Якщо вважати "китайський шок" головною причиною всього: від скорочення робочих місць для середнього класу на Заході до фінансового дисбалансу, який призвів до кризи 2008 року, - це був великий момент.

Читайте такожЄврокомісія рекомендує збільшити пенсійний вік в ЄСЕксперти зробили деякі сміливі передбачення щодо майбутнього світу. Люди на пізній стадії свого циклу життя не заощаджують, вони витрачають. Тому економічні "надлишки", які призвели до появи сучасних низьких процентних ставок, зникнуть зі старінням населення. Номінальні ставки будуть зростати, а разом з ними інфляція. Гооловною причиною буде скорочення робочої сили й тиск зарплат.

Можна було б припустити, що почнеться так звана довгострокова стагнація, тобто період низького економічного зростання через надто малий рівень інвестицій у порівнянні з заощадженнями. Але світова економіка буде страждати від довгострокової "стагнафляції". Адже продуктивність й реальне економічне зростання будуть залишатися значно нижчими, ніж у минулому. А в цей час ціни будуть зростати дуже швидко. Це означає, що стандарти життя в кращому випадку будуть повільно покращуватися. Але для багатьох вони стануть гіршими через інфляцію.

Читайте такожWashington Post: 2020 рік схожий на божевільний серіал, чим він скінчиться?Financial Times зауважує, що це досить смілива обіцянка майбутнього, яка так сильно відрізняється від не далекого минулого. Тож ми досить скоро дізнаємося, чи мали рацію Гудхарт і Прадхан. Однак, вони не враховують деякі інші рушійні сили економічних змін. Тож їхні ідеї варто сприймати як уявний експеримент, а не прогноз.

Вони оцінюють технологічні зміни, але не враховують підвищення продуктивності. Також технології часто призводять до дефляції, оскільки здешевлюють вартість багатьох товарів й послуг. Також прогноз ґрунтується на припущенні, що жодних змін в соціальній політиці не буде. І уряди, наприклад, не збільшать пенсійний вік, зважаючи на довшу тривалість життя громадян.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань