Вартість двигунів становить майже 6 мільйонів євро.

Італійська компанія купує додатково 10 українських двигунів для європейської ракети-носія Vega.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

"Конструкторське бюро "Південне", Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" та італійська компанія AVIO SpA досягли домовленості про додаткові поставки 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія Vega на загальну суму майже 6 млн євро", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зусилля українських дипломатів в Італії відіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості.

"Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність і конкуренцію інженерних розробок української ракетно-космічної галузі. Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських фахівців. Супровід таких контрактів входить до топ-пріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії відіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості", - цитує його прес-служба.

Чинний контракт на поставку 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків вже поставлено, один - буде відвантажено замовнику найближчим часом, ще три - в процесі виробництва.

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Ракета-носій Vega: що відомо

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проектом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. ДП "КБ "Південне" і ДП "ВО "Південний машинобудівний завод" співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. За ці роки було виготовлено і поставлено понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких - на початку 2021 року.

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Італія є однією з країн-засновниць Європейського космічного агентства і належить до числа трьох основних контрибуторів разом із Німеччиною і Францією.

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Автор: Богдан Слуцький