Раніше скористатися послугою могли жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини.

Відсьогодні, 18 травня, реєстрація нерухомості на порталі "Дія" тепер доступна для жителів Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Зазначається, що раніше скористатися послугою на порталі "Дія" могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини. Ті ж, хто не використовував портал "Дія", змушені були пройти як мінімум 3 держустанови, щоб зареєструвати права на своє нерухоме майно.

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У відомстві пояснили, що реєстрація нерухомості підтверджує, що саме конкретна людина є законним власником майна, що унеможливлює підробку шахраями документів про право власності на майно.

Також внесення відомостей в електронний реєстр убезпечить дані, оскільки ті будуть збережені на захищених цифрових носіях, на відміну від паперових архівів.

В міністерстві наголосили, що масштабування цієї послуги також важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла "єВідновлення". Щоб отримати компенсацію на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, воно має бути обов’язково зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Щоб скористатися послугою необхідно увійти на портал "Дія", обрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість", потім "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву". Після чого внести потрібну інформацію та скани документів і підписати заяву електронним підписом.

Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі "Дія". Окрім цього, про результат буде повідомлено листом на електронну пошту заявника.

Кабмін запровадив для українців програму "єВідновлення"

Як повідомляв УНІАН, 10 травня 2023 року в Україні розпочалася програма "єВідновлення", за допомогою якої всі громадяни України, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Також 16 травня стало відомо, що багато українців зіштовхнулися із проблемою під час оформлення заявки через "Дію" за програмою "єВідновлення". Ця проблема є достатньо масовою у 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, оскільки їх житло не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Профільне відомство тоді пояснило, що наявність запису про право власності в ДРРП є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми "єВідновлення.

Загалом з перший тиждень подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги.

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