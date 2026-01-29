Золото знову побило ціновий рекорд: Reuters розкрило причини стрімкого здорожчання металу

Ціна на золоті злитки зросла понад 27% з початку року через геополітичну напруженість та політику США.

У четвер, 29 січня, ціна на золото зросла до нового рекордного максимуму, досягши рівня 5600 доларів за унцію (180 доларів за грам), оскільки інвестори шукали "тиху гавань" через ескалацію геополітичної напруженості та послаблення економічних сигналів у Сполучених Штатах.

Як це пише Reuters, срібло також виграло від "втечі" в безпечні активи, підстрибнувши вище рівня 120 доларів за унцію (3,86 дол. за грам).

Ціна спотового золота зросла на 2,2% до 5516,71 долара за унцію (17,4 дол. за грам), після того як раніше в цей день вона досягла рекордного рівня 5594,82 долара.

Зазначається, що ціна на злитки зросла понад 27% з початку року, оскільки невизначеність політики США у поєднанні зі зростанням геополітичної напруженості та економічною невизначеністю спонукала інвесторів шукати безпечного місця в жовтому металі.

"Ідеальний шторм для золота продовжується на тлі геополітичної напруженості між США та Іраном, слабкого долара та ринкових очікувань щодо подальшого зниження ставок ФРС, що призводить до нескінченних рекордних максимумів цін", – сказав Джеймі Дутта, ринковий аналітик Nemo.money.

На геополітичному фронті Трамп у середу тиснув на Іран, щоб той домовився про ядерну угоду, попереджаючи, що США відреагують більш рішуче, ніж під час минулорічної атаки на іранські ядерні об'єкти. Тегеран відповів погрозами у відповідь проти США, Ізраїлю та їхніх союзників.

Агентство пише, що долар США залишається на нестабільному рівні після того, як у вівторок він досяг чотирирічного мінімуму після коментарів Трампа, який проігнорував його нещодавнє ослаблення. Слабший долар робить злитки, ціна яких залежить від долара, більш привабливими для іноземних покупців.

За словами аналітика ActivTrades Рікардо Євангеліста, на тлі невизначеності геополітичного та економічного контексту можливе подальше зростання золота, яке може піднятися вище рівня 6000 доларів і наблизитися до 7000 доларів до кінця року.

Щодо інших дорогоцінних металів, спотова ціна на срібло зросла на 0,7% до 117,42 долара за унцію (3,8 дол. за грам) після досягнення раніше рекордного максимуму в 120,45 долара. Ціна на білий метал зросла майже на 64% з початку року, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої пропозиції.

Спотова ціна на платину зросла на 1,8% до 2 743,80 долара за унцію (88,23 дол. за грам) після досягнення рекордного максимуму в 2 918,80 долара в понеділок.

Ціни на золото – останні новини

У понеділок, 26 січня, ціна на золото підскочила до рекордного рівня понад 5100 доларів за унцію (164 долари за грам), продовжуючи історичне зростання. Інвестори скупляють цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.

Це відбувається на тлі кризи довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спричинена деякими нестабільними рішеннями адміністрації президента Трампа.

