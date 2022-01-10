6 січня 2022 курс біткоїн оновив рекорд дешевизни на тлі подій в Казахстані.

На тлі масових протестів в Казахстані майнери криптовалют мають намір залишити країну.

Про це повідомляє CNBC.

Читайте такожРада ухвалила закон про біткоїн

Як пише видання, протести та відключення інтернету не єдина причина, з якої майнери мають намір залишити Казахстан.

Влада Казахстану заявила про те, що з 2022 року в країні з'являться додаткові податки для видобувачів криптовалюти.

Як пише видання, майнери криптовалют планують переїхати з Казахстану, який є другим за величиною майнінговим хабом, в країни з більш стабільною юрисдикцією, зокрема США.

Спочатку Казахстан прихистив багатьох майнерів з Китаю після того, як китайська влада наклала заборону на видобуток криптовалюти в країні.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

За результатами першого півріччя 2021 року Україна увійшла в ТОП-5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами.

Крім того, Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на криптовалютах (зокрема, на біткоїнах) за підсумками 2020 року.

Як змінювався курс біткоїна: