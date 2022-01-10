На тлі масових протестів в Казахстані майнери криптовалют мають намір залишити країну.
Про це повідомляє CNBC.
Читайте такожРада ухвалила закон про біткоїн
Як пише видання, протести та відключення інтернету не єдина причина, з якої майнери мають намір залишити Казахстан.
Влада Казахстану заявила про те, що з 2022 року в країні з'являться додаткові податки для видобувачів криптовалюти.
Як пише видання, майнери криптовалют планують переїхати з Казахстану, який є другим за величиною майнінговим хабом, в країни з більш стабільною юрисдикцією, зокрема США.
Спочатку Казахстан прихистив багатьох майнерів з Китаю після того, як китайська влада наклала заборону на видобуток криптовалюти в країні.
Біткоїн в Україні:
6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.
Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.
Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.
При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.
За результатами першого півріччя 2021 року Україна увійшла в ТОП-5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами.
Крім того, Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на криптовалютах (зокрема, на біткоїнах) за підсумками 2020 року.
Як змінювався курс біткоїна:
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.
- У серпні 2021 року експерти прогнозували, що курс біткоїна підніметься до $100 тисяч за монету.
- 7 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $55 000 за монету.
- 18 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $62 000 за монету.
- 20 жовтня 2021 року курс біткоїна пробив історичний максимум.
- 6 січня 2022 року курс біткоїна оновив рекорд дешевизни на тлі подій в Казахстані.