Йдеться про останню модель позашляховика Mercedes-Benz.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин додав новий розкішний автомобіль до своєї колекції. Це ставить під сумнів ефективність жорстких санкцій, які забороняють експорт предметів розкоші в країну, пише The Independent.

Зазначається, що останню модель позашляховика Mercedes-Benz бачили, коли він виїжджав з бронепоїзда Кім Чен Ина під час його візиту до постраждалих від повені районів, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

Прибувши до повіту Уйджу в провінції Північний Пхьонган 9 серпня, Кім звернувся до громадськості з вагону свого потягу. На фотографіях, поширених північнокорейськими ЗМІ, він стоїть біля Mercedes Maybach GLS 600 – топ-моделі підтягнутої версії автомобіля, представленої в Південній Кореї у квітні.

Відео дня

За словами журналістів, автомобіль коштує від 175 500 доларів до 227 400 доларів у США і понад 108 000 фунтів стерлінгів – у Великобританії.

В автомобільній колекції північнокорейського лідера є Mercedes-Maybach S600 Guard, Cadillac Escalade п'ятого покоління американського виробництва, Rolls Royce Phantom і броньовані седани Lexus.

Водночас Північній Кореї заборонено закуповувати предмети розкоші в рамках ширшого набору міжнародних санкцій, спрямованих на стримування ядерної програми країни. Санкції мають на меті обмежити ресурси, доступні північнокорейському уряду, зокрема ті, які можуть бути використані для розробки зброї масового знищення. Вперше санкції були введені в 2006 році після того, як країна провела своє перше ядерне випробування.

До того ж використання Кім Чен Ином іноземних автомобілів суперечить політиці його уряду, спрямованій на недопущення іноземного впливу на суспільство через музику, мистецтво, новини та фільми.

За даними Центру передових оборонних досліджень, з 2015 по 2017 рік 90 країн слугували джерелом постачання предметів розкоші до Північної Кореї. Цього року російський лідер Володимир Путін подарував два автомобілі лідеру Північної Кореї, оскільки їхні країни поглиблюють зв'язки.

Ізоляція КНДР

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР може планувати проведення ядерного випробування перед президентськими виборами у США, аби підвищити свій авторитет.

Південна Корея та Сполучені Штати Америки розпочнуть щорічні літні військові навчання, які мають на меті посилити здатність країн протистояти зброї КНДР та кіберзагрозам.

Вас також можуть зацікавити новини: