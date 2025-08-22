Зазначається, що до "чорного списку" потрапили компанії з різних країн.

У США оголосили про нові санкції щодо міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Ірану. Головною причиною для застосування обмежень стало незаконне транспортування санкційної нафти до Китаю.

За даними Міністерства фінансів США, до списку санкцій потрапив громадянин Греції Антоніос Маргарітіс, мережа компаній і судна якого входять до так званого "тіньового флоту" Ірану. Повідомляється, що Маргарітіс "використовував свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню і продажу іранської нафти".

Згідно з інформацією Мінфіну, Маргарітіс контролює низку компаній, зокрема Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA і United Chartering SA, що мають реєстрацію в Греції та на Маршаллових островах. Також у "чорному списку" опинилася компанія Cristobal Marine Corp., пов'язана з цією мережею.

Крім того, під санкції потрапили Ozarka Shipping - FZCO (ОАЕ), що володіє суднами Victory Ari, Sondos (під прапором Антигуа і Барбуди) і Katsuya (прапор Гамбії), а також Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови), що володіє судном LAFIT (прапор Ліберії).

Також Вашингтон не пощадив гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited і Hong Kong Hangshun Shipping Limited, які володіють суднами Adeline G і KONGM (прапор Панами), а також Ares Shipping Limited, що володіє судном Ares.

Каральні заходи США передбачають, що все майно підсанкційних осіб у Штатах або під контролем американських громадян підлягає блокуванню, а будь-які транзакції за їхньою участю заборонені.

Газета Financial Times писала, що з 2019 року працює світова танкерна мережа, яка спрямована на перевезення санкційної нафти. Задіяні судна використовувалися для транспортування нафти на мільярди доларів.

Спочатку возили "чорне золото" з Ірану, Венесуели. Пізніше до цієї схеми долучилася і Росія після повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження санкцій. Журналісти з'ясували, що 93% від усього обсягу незаконної нафти потрапила до Китаю.

