Урядовий законопроект планують подати до парламенту цього року.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів працює над створенням національної системи торгівлі викидами (СТВ) парникових газів. Цього року планують подати до Верховної Ради законопроект про систему торгівлі викидами та ухвалити його. У 2025 році планують запустити систему в пілотному режимі, а у 2026-му буде повноцінний запуск. Про це повідомила замміністра Вікторія Киреєва.

"Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди CO2 (CBAM) у 2026 році під час експорту продукції до ЄС. Тому, навіть попри війну в Україні, ми маємо впровадити власну, національну систему торгівлі викидами парникових газів. Це амбітний проект, який не лише допоможе підтримати нашу економіку, а й виконає зобов'язання України з імплементації Директиви 2003/87/ЄС", – зазначила чиновник.

За її словами, детальний план заходів щодо створення СТВ в Україні наразі вже завершують. Невдовзі уряд презентує часові рамки, а також необхідну інфраструктуру.

Відео дня

Як пише "Суспільне", з 1 жовтня в ЄС розпочався перехідний період застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM). До 2026 року, коли розпочнеться сплата вуглецевого мита.

Протягом перехідної фази CBAM буде охоплювати імпорт цементу, заліза, сталі, алюмінію, добрив, електроенергії та водню без фінансових стягнень. Механізм СВАМ матиме значний вплив на експортну політику України, тому вказані товари є у списку українських експортерів.

Для України концепція відображатиме європейську систему торгівлі квотами на викиди парникових газів та водночас закладатиме можливість зменшення суми виплат для компаній у разі наявності національного механізму оплати саме за викиди парникових газів.

В Україні вже діє податок на викиди двоокису вуглецю як один з механізмів оплати за викиди парникових газів. Також для цього і розробляють СТВ.

Податки в Україні

У ДПС розповіли, коли можуть прийти до бізнесу з позаплановими перевірками, що не передбачені планом роботи податкового органу. Однак їх можуть провести за наявності хоча б однієї з підстав, визначених п. 1 ст. 78 Податкового кодексу.

Раніше УНІАН писав, що штрафи за невикористання бізнесом касових апаратів у рази перевищили довоєнний рівень за підсумками неповного 2023 року, грудня-листопада. Державна податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: