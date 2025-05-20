Українська сторона зацікавлена в угоді про вільну торгівлю з усіма країнами "Великої Сімки".

Україна запропонувала США укласти угоду про вільну торгівлю. Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в тому листі, який до нього надійшов із нашого боку. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов", – заявив Качка.

Він відмітив, що українська сторона зацікавлена у такій угоді, попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

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"Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", - сказав заступник міністра економіки.

За його словами, дедалі більше компаній виробників усвідомлюють, що краще будувати свою стратегію продажу за кордон на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, де існують більші вимоги до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати відповідну угоду про вільну торгівлю", - зазначив Качка.

Він також вважає, що контекст створення спільного інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", - сказав торгпред.

Крім того, на питання щодо скасування введених США 10% мит на українську продукцію, заступник міністра економіки відмітив, що головним питанням на порядку денному зі США була угода щодо створення інвестфонду відбудови. При цьому Качка відмітив, що на цьому тижні відбудеться розмова з послом та торговим представником США Джемісоном Гріром.

"Інша справа, що теж треба розуміти, що американські тарифи, які застосовують США, і новий підхід до них це така певна нова реальність", - сказав Качка.

За його словами, для української сторони важливо в силу того, що левова частка експорту до Європейського Союзу це металургія, зняти мита на металургію. Проте він додав, що поки не можна нічого обіцяти, бо "насправді ми лише на стартовій позиції. Оскільки наша команда була зайнята лише питанням фонду в першу чергу".

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