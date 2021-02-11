На час таких розслідувань дозволяється введення попередніх мит, і це дозволяє мінімізувати збитки для національних виробників.

Українські металовиробники мають вести власний моніторинг ринку, звертати увагу на зростання недружнього імпорту і своєчасно звертатися до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства для проведення антидемпінгових розслідувань.

Таку думку висловив заступник директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк у статті SilkBridge "Китайський сталевий експорт: мистецтво обману".

"Якщо вони побачать, що ввезення певної продукції різко зросло – треба звертатися до Мінекономторгу з проханням про антидемпінгове розслідування", - пояснив він.

Як приклад заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" навів кейс з веденням мит щодо імпорту китайського оцинкованого прокату.

"Тоді наші виробники самі побачили, що поставки значно збільшилися - і звернулися до Міністерства. В ході розслідування факти підтвердилися і були введені мита. Тобто, як члени СОТ ми повинні дотримуватися процедури торгових розслідувань", - підкреслив він.

За словами експерта, на час таких розслідувань дозволяється введення попередніх мит, і це дозволяє мінімізувати збиток для національних виробників.

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Автор: УНІАН