З 2014 року вона не отримувала українського фінансування, а доходи фабрики не враховувалися в загальному обороті корпорації Roshen.

Жовтневий районний суд Липецька взяв у власність російської держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики "Рошен" і статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ "Рошен".

"За рішенням суду, до доходу Російської Федерації повинні бути включені акції АТ Липецька кондитерська фабрика "Рошен" та 94,9976% часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", що належать "Центрально-Європейській кондитерській компанії", 5% часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", які належать Олегу Казакову", — йдеться у повідомленні Судової системи Липецької області РФ.

Повідомляється, що вилучено акції АТ Липецька кондитерська фабрика "Рошен" у кількості 128 970 771 штуки. Окрім того, суд заборонив на території Росії діяльність екс-президента України Петра Порошенка, його сина Олексія Порошенка та Олега Казакова.

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Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку до Липецького обласного суду у строки, встановлені законом.

Липецька фабрика Рошен - головні новини

Нагадаємо, у квітні 2015 року в Roshen заявили про арешт майна Липецької кондитерської фабрики загальною вартістю 2 млрд. руб. Її керівництво звинуватили у нібито шахрайських махінаціях. Підприємство законсервовали у 2017 році.

Як повідомлялось, в 2014-2016 роках корпорація Roshen отримала 72,06 млн дол. дивідендів від роботи її виробництва на Липецькій кондитерській фабриці і перерахувала з цієї суми податки в український державний бюджет в розмірі 125,63 млн грн.

Нагадаємо, у минулому році журналісти розповіли про схему контрабандних постачань сигарет до Європи, до якої може бути причетна Roshen.

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