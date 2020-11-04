Пісні будуть доступні в додатку TikTok.

Соціальна платформа TikTok заявила про укладення партнерських угод з Sony Music Entertainment, що дозволить спільноті авторів отримувати доступ до широкого музичного портфоліо Sony.

Таким чином, пісні популярних музикантів і початківців будуть доступні в додатку TikTok. Про це повідомляє Neowin.

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В рамках угоди користувачі зможуть використовувати нинішні хіти, нові релізи, популярні пісні та класичні композиції для свого контенту. Також очікується, що угода допоможе просувати нових артистів Sony за допомогою платформи TikTok. У підсумку, вигоду від такої співпраці отримають обидві платформи.

Ситуація в TikTok

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Автор: УНІАН