Материнська компанія TikTok передумала продавати американську частину бізнесу компанії на тлі програшу Дональдом Трампом президентських виборів у США.

Материнська компанія TikTok Китайська ByteDance передумала продавати американську частину бізнесу компанії Oracle після того, як Дональд Трамп залишив пост президента США.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Як пише видання, після того, як Трамп пішов з Білого дому угода втратила сенс.

"Угода була затіяна для задоволення вимог адміністрації Трампа. Але він пішов, і разом з ним сенс цієї угоди", — йдеться в матеріалі.

Ситуація в TikTok

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Автор: Олена Коваленко