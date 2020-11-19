Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію власників автомобілів на єврономерах, яка набрала майже 27 тисяч підписів.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
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Зеленський заявив, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув ряд законопроектів про зміни в митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів з європейською реєстрацією.
Серед пропозицій які розглядалися, законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) та проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706).
"За результатами проведеного обговорення Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроект і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника Голови Комітету із залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів України", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив.
Хронологія подій
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, який дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.
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