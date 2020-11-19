Прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроект і з цією метою створити робочу групу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію власників автомобілів на єврономерах, яка набрала майже 27 тисяч підписів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Зеленський заявив, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув ряд законопроектів про зміни в митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів з європейською реєстрацією.

Серед пропозицій які розглядалися, законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) та проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706).

"За результатами проведеного обговорення Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроект і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника Голови Комітету із залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів України", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив.

Хронологія подій

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, який дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

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Автор: УНІАН