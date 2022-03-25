Компанія також додала в океанський маршрут свого сервісу з Еквадору Санкт-Петербург.

Друга у світі за обсягом контейнерних перевезень судноплавна компанія Mediterranean Shipping Company (MSC) продовжує роботу з портів Росії, попри санкції, введені проти агресора за військове вторгнення в Україну.

Про це пише Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Судячи з повідомлення, змін щодо перевезення російських вантажів немає.

"На сьогодні MSC приймає до перевезення товари першої необхідності, такі як харчові продукти (продовольчі товари), ліки, медичне обладнання та гуманітарні вантажі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що MSC навіть подовжила океанський маршрут свого сервісу з Еквадору, додавши у графік захід до Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня данська логістична компанія Maersk повністю пішла з ринку РФ.

Раніше, 14 березня, стало відомо, що найбільша південнокорейська контейнерна компанія HMM зупинила морські вантажоперевезення в Росії.

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