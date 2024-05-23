Наразі сервіс функціонує в тестовому режимі на трамвайних маршрутах Подільського депо.

Міський застосунок "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків. Сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути "К" – "Оплата проїзду";

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає "Київ Цифровий", його спрямує у маркет для завантаження застосунку.

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У КМДА пояснили, що у разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

Зазначається, що новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.

Новини Києва

2 травня повідомлялося, що в застосунку "Київ Цифровий" школярі мають змогу безкоштовно оформити електронні учнівські квитки для проїзду. Наявні пластикові картки продовжують діяти.

15 травня в. о. начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Вигівський заявив, що на добудову метро на Виноградар може знадобитися ще до 2,5 років.

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