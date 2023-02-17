Польський напрямок є ключовим у збільшенні пропускної спроможності українського західного кордону.

На двох ділянках українсько-польського кордону відновили рух поїздів, що має суттєво наростити пропускну спроможність українського західного кордону.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, для цього "Укрзалізниця" відремонтувала майже 70 км шляхів, оновила 10 мостів на ділянках "Держкордон - Старжава - Хирів - Нижанковичі - Держкордон" (лінія 102) і "Хирів - Самбір".

Також перевізник відремонтував вокзальну інфраструктуру в Хірові, Нижанковичах та Старжаві.

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"Завдяки завершенню цих проектів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку - польського. Це додаткові можливості для експортерів, Додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок", - зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також зазначив, що торік було завершено реконструкцію та електрифікацію ділянки "Ковель - Ізов - Держкордон".

Крім того, у відомстві додали, що наразі триває розвиток автомобільної прикордонної інфраструктури в рамках проекту "Відкритий кордон", ініційованого президентами України та Польщі.

Зокрема, було відкрито для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", модернізовано та збільшено пропускну спроможність пункту "Краковець - Корчова", а також знайдено інфраструктурне рішення для зменшення черг у пункті "Ягодин - Дорогуськ".

Пункт пропуску на кордоні з Польщею

13 лютого 2023 року на українсько-польському кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового контрольно-пропускного пункту "Нижанковичі - Мальховіце".

Пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" облаштований в рамках проекту "Відкритий кордон". Очікується, що новий пункт пропуску дозволить істотно розвантажити існуючі пункти і прискорити вантажну і пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

Проект започатковано у 2022 році в рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на україно-польських міжурядових консультаціях.

В рамках проекту зокрема оновлено та розширено пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова", а також знайдено рішення для зменшення черг на пункті "Ягодин – Дорогуськ".

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