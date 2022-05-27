Рішення скоригувати тариф ухвалили у зв'язку зі зростанням цін та дефіцитом палива.

У Львові підвищили ціни на проїзд в автобусах до 15 грн.

Таке рішення у відповідь на звернення перевізників ухвалили сьогодні, 27 травня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, йдеться на сайті органу.

"Вартість проїзду у громадському автотранспорті Львова становитиме 15 грн, хоча перевізники у своїх зверненнях вимагали понад 20 грн, інакше попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона - майже 60 грн", - зазначається в повідомленні.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, скорочення на 20% дублюючих маршрутів не допомогло врегулювати ситуацію.

Нові тарифи почнуть діяти з четверга, 2 червня.

Ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишиться незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

При цьому у міськраді наголошують, що Львів - не перше місто, змушене піти на здорожчання послуги перевезення. Так, у Дрогобичі 15 грн за проїзд пасажири платять вже два тижні, а в Полтаві ініціюють підняття цін на проїзд до 25 грн. Також зросла вартість проїзду у приміських маршрутах Львівщини.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 1 червня частково скасують безкоштовний проїзд для українців громадським транспортом. Частина країн зробить проїзд для переселенців платним, але запропонує пільги.

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