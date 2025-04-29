Дослідний зразок авіалайнера МС-21, оснащений новими російськими системами і агрегатами, здійснив перший політ. Про це повідомляє "Ростех".
Політ виконали з аеродрому Іркутського авіазаводу компанії "Яковлєв". Літак перебував у повітрі одну годину 15 хвилин, досягнувши швидкості 580 км/год і висоти 3000 м.
Під час випробувань фахівці протестували російську авіоніку, системи електропостачання і кондиціювання та інші. Як повідомляється, усі системи, включно з новими, відпрацювали без зауважень.
Росіяни кажуть, що загалом авіабудівники замінили близько 80 іноземних систем і агрегатів, "щоб не залежати від санкцій і постачальників з інших країн". Особливою гордістю Москви є новий російський турбовентиляторний двигун ПД-14, створений для МС-21 та інших крилатих машин.
Випробування наблизили РФ до сертифікації та початку поставок на ринок "імпортозаміщеного" авіалайнера.
Зазначимо, що МС-21 є флагманом російської цивільної авіації. Він повинен замінити літаки від Boeing і Airbus в небі РФ.
Передбачається, що головну конкуренцію авіалайнеру буде становити китайський Comac C919, але при цьому МС-21 претендує на ту ж комерційну нішу, що й літаки Boeing 737 MAX та Airbus A320neo.
Програму неодноразово зсували вправо. Так, серійне виробництво літака хотіли почати ще в 2016 році, але його неодноразово відкладали і зараз воно заплановано на 2026 рік.
Російське авіабудування - головне
Нещодавно УНІАН повідомив, що РФ підняла в небо "повністю імпортозаміщений" авіалайнер Superjet 100. Літак отримав нові двигуни, авіоніку, шасі, допоміжну силову установку, системи управління, електропостачання та багато іншого.
А ще раніше стало відомо, що дослідний зразок SJ-100 здійснив перший політ з новими російськими двигунами ПД-8.
Може здатися, що цивільна авіація РФ демонструє великий прогрес, але це певною мірою ілюзія.
В кінці минулого року УНІАН повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни побудували у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планували.
Таким чином, реформування російської авіаційної індустрії з переведенням її на національне виробництво опинилося на межі повного провалу.