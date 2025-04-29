Фахівці протестували російську авіоніку, системи електропостачання і кондиціювання та інші.

Дослідний зразок авіалайнера МС-21, оснащений новими російськими системами і агрегатами, здійснив перший політ. Про це повідомляє "Ростех".

Політ виконали з аеродрому Іркутського авіазаводу компанії "‎Яковлєв"‎. Літак перебував у повітрі одну годину 15 хвилин, досягнувши швидкості 580 км/год і висоти 3000 м.

Під час випробувань фахівці протестували російську авіоніку, системи електропостачання і кондиціювання та інші. Як повідомляється, усі системи, включно з новими, відпрацювали без зауважень.

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Росіяни кажуть, що загалом авіабудівники замінили близько 80 іноземних систем і агрегатів, "‎щоб не залежати від санкцій і постачальників з інших країн"‎. Особливою гордістю Москви є новий російський турбовентиляторний двигун ПД-14, створений для МС-21 та інших крилатих машин.

Випробування наблизили РФ до сертифікації та початку поставок на ринок "‎імпортозаміщеного"‎ авіалайнера.

Зазначимо, що МС-21 є флагманом російської цивільної авіації. Він повинен замінити літаки від Boeing і Airbus в небі РФ.

Передбачається, що головну конкуренцію авіалайнеру буде становити китайський Comac C919, але при цьому МС-21 претендує на ту ж комерційну нішу, що й літаки Boeing 737 MAX та Airbus A320neo.

Програму неодноразово зсували вправо. Так, серійне виробництво літака хотіли почати ще в 2016 році, але його неодноразово відкладали і зараз воно заплановано на 2026 рік.

Російське авіабудування - головне

Нещодавно УНІАН повідомив, що РФ підняла в небо "повністю імпортозаміщений"‎ авіалайнер Superjet 100. Літак отримав нові двигуни, авіоніку, шасі, допоміжну силову установку, системи управління, електропостачання та багато іншого.

А ще раніше стало відомо, що дослідний зразок SJ-100 здійснив перший політ з новими російськими двигунами ПД-8.

Може здатися, що цивільна авіація РФ демонструє великий прогрес, але це певною мірою ілюзія.

В кінці минулого року УНІАН повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни побудували у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планували.

Таким чином, реформування російської авіаційної індустрії з переведенням її на національне виробництво опинилося на межі повного провалу.

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