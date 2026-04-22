Київ і Братислава втратили довіру: Фіцо розповів, чи підтримає €90 млрд кредиту ЄС Україні

Роберт Фіцо заявив, що процес розблокування кредиту для Києва та відновлення роботи трубопроводу "Дружба" підірвали довіру між Словаччиною та Україною.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для України та відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба" відбуваються паралельно і взаємопов’язані. Про це він сказав під час пресконференції в Братиславі, пише The Guardian.

Фіцо зазначив, що його уряд "пильно стежить" за тим, як "два процеси йдуть рука об руку".

"Я припускаю, що цей кредит може бути розблокований за умови, що будуть зроблені всі кроки для відкриття трубопроводу "Дружба", - зазначив словацькии прем'єр.

За його словами, наполягання Угорщини та Словаччини на замороженні коштів "змусило Україну швидше діяти щодо ремонту трубопроводу". Водночас він додав, що цей процес підірвав довіру між Братиславою та Києвом, оскільки він побоюється, що Україна може "знову знайти спосіб зупинити постачання".

Фіцо дав зрозуміти, що Словаччина не заперечуватиме проти розблокування фінансування вже сьогодні, однак із погодженням нових санкцій ЄС проти Росії зачекає до фактичного відновлення постачання нафти.

"Я не знаю, як ЄС діятиме, якщо кредит буде розблоковано, а через кілька днів потік нафти з трубопроводу "Дружба" знову зупиниться. Що ми будемо робити тоді, я справді не знаю, але ми повинні бути готові до такого варіанту", - додав політик.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка повідомив, що Угорщина та Словаччина підтримують загальноєвропейську позицію щодо допомоги Україні, попри попередні розбіжності. Він підкреслив, що всередині ЄС зберігається єдність з ключових питань, пов'язаних з Україною.

Раніше в угорському уряді заявляли про готовність розблокувати кредит Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро за умови доступу до замороженого фінансування Будапешта.

В Словаччині вже повідомляли про готовність підтримати кредит у розмірі 90 млрд євро Україні, однак в країні мають намір блокувати 20-й пакет санкцій проти Росії.

