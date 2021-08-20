Це пов'язано з проведенням фестивалю "Ковчег України: десять століть української музики в одному концерті, музична подія року".

Увечері 21 і 22 серпня з 20:30 до 23:30 буде обмежено рух всіх видів транспорту по вулицях Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) і Велика Житомирська (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що 22 серпня на Михайлівській площі обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням фестивалю "Ковчег України: десять століть української музики в одному концерті, музична подія року". Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00.

У зв'язку з цим 21 серпня з 20:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 23:30) рух автобусів маршруту № 114 організують за маршрутом руху робочого дня.

День Незалежності та обмеження руху транспорту

У Києві 20 серпня, у п'ятницю, через підготовку до параду військ з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт.

Автор: Лідія Селезньова