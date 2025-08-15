У Полтаві поїзд прибуватиме та відправлятиметься з Київського вокзалу.

Державна "Укрзалізниця" призначає поїзд сполученням Київ – Полтава, який курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Розклад поїзду №222/221 Київ – Полтава:

з Києва відбуває о 07:57 – прибуття до Полтави о 12:39;

з Полтави відбуває о 14:59 – прибуття до Києва о 20:10.

В УЗ звернули увагу, що у Полтаві поїзд прибуватиме та відправлятиметься з Київського вокзалу. Зупинки: Гребінка, Лубни, Миргород. У складі поїзда є купейні та плацкартні вагони, адаптовані під формат сидіння відповідного класу.

Квитки вже доступні онлайн та у касах вокзалів.

Залізнична компанія призначила нові поїзди сполученням Чоп - Кременчук і Ясіня - Кропивницький. Таким чином компанія забезпечує додаткові маршрути для кількох регіонів на вересень.

Залізнична компанія України також відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта, який курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїзд сполученням Київ - Одеса, який курсуватиме 20-24 та 27-31 серпня.

