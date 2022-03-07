Це перший підтверджений і розкритий випадок на евакуаційних рейсах.

Силами внутрішньої служби безпеки "Укрзалізниці" на отриманні з біженців плати за проїзд спіймали двох провідників

Про це повідомили на офіційній сторінці "Укрзалізниці" в Facebook. Також деталі у своєму Telegram-каналі розкрив в.о. голови правління "УЗ" Олександр Камишин.

"Двох провідників буде невідкладно звільнено за спробу взяти гроші з пасажирів за проїзд евакуаційним рейсом до Перемишля. Матеріали подамо у правоохоронні структури з проханням кваліфікувати як мародерство під час війни", - сповістили в "УЗ", наголосивши, що ці двох не мають плямувати честь і гідність тисяч залізничників, що працюють 10 днів без вихідних і евакуювали вже 1,6 млн дітей та жінок.

Камишин розповів, що ці двоє провідників (Равністова К.Є. та Піщанського І.М.) намагалися отримати з біженців оплату в розмірі 1,5 тисяч гривень за проїзд безплатним евакуаційним потягом Одеса — Перемишль.

"Це перший підтверджений і розкритий [випадок]. Я знаю залізничників — це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - прокоментував він.

Камишин закликав українців не намагатися виїхати, заплативши провідникові, та запевнив, що "УЗ" зможе вивезти всіх охочих і вже це робить.

"На кінець кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалось пасажирів на ніч", - переконує він.

Він закликав не спокушати залізничників та наголосив, що не гроші мотивують їх до безперервної роботи останні 1,5 тижні.

Про підтверджені випадки отримання хабаря просять повідомляти за телефоном 0 800 503 111 та через чат-бот УЗ в будь-якому месенджері. Потрібна детальна інформація - про місто, дату підправлення, номер потягу і вагону, місто слідування.

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