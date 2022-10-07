"Укрзалізниця" призначає приміський поїзд сполученням Харків – Ізюм, а також рейковий автобус Ізюм – Балаклія.

"Укрзалізниця" з 10 жовтня розпочинає курсування рейкових автобусів сполученням Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

Приміський поїзд №6403/6404 вирушає з Харкова о 07:00 та прибуває до Ізюма о 10:47. З Ізюма поїзд вирушає о 17:02 та прибуває до Харкова о 20:48.

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Зазначається, що квитки можна придбати в касах або на шляху прямування поїзда у роз’їзних касирів. Вартість проїзду з Харкова до Ізюма становить 41,50 грн.

Крім того, рейковий автобус №6602/6603 вирушає з Ізюма о 10:59, прибуває до Балаклії о 12:29. З Балаклії вирушає о 15:08 і прибуває на станцію Ізюм о 16:38.

"Також для зручності пасажирів на станції Балаклія із зазначеного рейкового поїзда забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада", - йдеться в повідомленні.

З детальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії "Південна залізниця".

"Після розмінування напрямку вибухотехніками, залізничники у стислі терміни відновили колії. Зокрема, усунули близько 25 ушкоджень рейок, шпал, стрілочних переводів та інше", - розповіли в прес-службі.

В прес-службі також зазначили, що залізничники відновили рух поїздів під електротягою на всій дільниці з Харкова до Балаклії.

Робота "Укрзалізниці" у період війни

"Укрзалізниця" з 10 жовтня призначає регіональний експрес №802/801 Чернівці – Львів, який фактично повторює історичний маршрут "Люкс-торпеди".

"Укрзалізниця" вже запустила потяги до звільненої Балаклії.

Крім того, у жовтні "Укрзалізниця" запустить перші тестові рейси потягів "Інтерсіті" з Краматорська з відновленням перевезень на постійній основі.