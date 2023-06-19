Переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль" 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

Аеропорт "Бориспіль" планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51 мільйон 777 тис. гривень.

Як повідомляється на сайті державних закупівель Prozorro, послуги мають надаватися в період з 1 серпня 2023 по 30 липня 2024 року, тобто протягом 12 місяців. Очікувана вартість послуг становить 51 млн 777 тис. 332 грн сорок п'ять копійок. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 28 червня цього року.

Зокрема, переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль" 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

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Загалом переможець торгів повинен буде надавати такі послуги:

прибирання площ загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень аеровокзального комплексу та інших об’єктів аеропорту;

прибирання площ загального використання Прем’єрVIP зали, Бізнес залів пасажирських терміналів "D" та "F";

прибирання площ загального використання, виробничих та сантехнічних приміщень паркінгу;

миття фасадів будівель аеровокзального комплексу;

очищення покрівель та козирків будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Аеропорт Бориспіль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, український повітряний простір було закрито 24 лютого 2022 року через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України. Аеропорт Бориспіль не працює на прийом та відправлення пасажирських рейсів з початку повномасштабної війни. В "Украерорусі" наголошували, що цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.

12 травня цього року стало відомо, що генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський вважає, що міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки.

Також 8 червня авіаційний експерт Богдан Долінце повідомив, що наземним транспортом може бути набагато швидше, дешевше та простіше організаційно проводити перевезення, ніж враховувати всі ризики пов’язані з авіаційними перевезеннями під час війни. За його словами, щоб говорити про відновлення пасажирських рейсів в Україні спочатку необхідно підтвердити безпечне виконання вантажних рейсів.

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