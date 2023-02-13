Щодо торішнього результату цей сегмент автомобільного ринку збільшився вдвічі.

Минулого місяця в Україні було реалізовано 239 одиниць автобусів і мікроавтобусів.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", це рекордний показник для січня, принаймні за останнє десятиліття.

Зазначається, що щодо торішнього результату цей сегмент автомобільного ринку збільшився вдвічі.

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Лідером січневого ринку нових автобусів стала вітчизняна марка" Еталон", в заліку якої 64 реалізованих машини. На другому місці Citroën - 52 одиниці. Третій результат у Ataman - 50 одиниць. Також в топ–5 місяця потрапили: "ЗАЗ" – 20 одиниць і Volkswagen - 18.

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Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали і зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що в 2,3 рази більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобіль з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 рази порівняно з першим кварталом до 384 тис.запитів.

За 11 місяців 2022 року за 11 місяців українці придбали і поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових авто. Також у січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що на 64% менше, ніж минулого року.

Протягом січня 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис.автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

10 лютого 2023 року в "Укравтопромі" повідомили про лідерах січневого ринку гібридних автомобілів.

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