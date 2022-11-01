Рішення ухвалили для економії електрики у місті

Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси.

Про це повідомив у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", - написав він.

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Кличко подякував киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях.

Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня - що відомо

Вчора, 31 жовтня, у результаті ударів російських терористів по об’єктах критичної інфраструктури Києва частина столиці була знеструмлена, а в деяких районах не було водопостачання. При цьому Повітряні сили ЗСУ збили 44 з 50 ракет супротивника.

Пізніше стало відомо, що у Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району впала російська ракета, збита українськими військовими.

Станом на 18:00 понеділка без світла у Києві знаходилися 270 тисяч квартир, 40% споживачів столиці - без води.

Крім того, у київському метрополітені повідомили, що з 1 листопада змінять графіки руху поїздів. Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

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